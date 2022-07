„Es sieht nicht nur technisch besser aus, sondern sie ist auch schneller geworden“, schrieb Sportfotografin Iris Hensel zum Foto von Ronja Walthaner bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 in Ulm. Die Mehrkämpferin vom ASV Landau lief über 100 Meter Hürden neue Bestzeit von 14,43 Sekunden und scheint fit zu sein für die süddeutschen Meisterschaften am Wochenende in Ludwigshafen. Weniger zufrieden war Diskuswerfer Jerome Schwager vom TV Rheinzabern. 49,73 Meter reichten für den siebten Platz. Die 4 x 100-Meter-Mädchenstaffel der Startgemeinschaft Frankenthal-Germersheim kam nicht ins Ziel.