Der VfL Essingen richtet eine Mini-WM aus. Daran nehmen 220 Kinder von 16 Teams aus der Südpfalz teil

Die WM im „Kleinformat“ startet bereits am 30. Mai – und damit vor der eigentlichem Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Der VfL Essingen richtet am Samstag ab 9.30 Uhr ein Jugendturnier für E-Junioren aus, bei dem 16 Mannschaften mit 220 Kindern aus der Südpfalz teilnehmen – und quasi ihren eigenen Weltmeister krönen. Per Los wird jedem Team ein Land zugewiesen.

Für dieses tritt die Mannschaft dann an, natürlich mit speziellem Trikot, wie die Veranstalter vom VfL Essigen mitteilen. Von Deutschland, über Portugal, bis zur Elfenbeinküste oder Frankreich und Australien sind zahlreiche WM-Teilnehmer dabei.