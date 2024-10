Der Kandeler Michael Ohler (55) organisiert den deutschen Mannschaftsweltmeisterschaftslauf im Backyard Ultra gemeinsam mit dem Ausrichter TSV Katzwang im Süden Nürnbergs. 15 deutsche Läuferinnen und Läufer treten am Samstag ab 14 Uhr gegen 63 andere Nationen an. Sieger ist, wer die meisten Runden auf der 6,7 Kilometer langen Strecke absolviert. Die gelaufenen Runden aller Teilnehmenden werden addiert. Die Franken sprangen für den ursprünglichen Austragungsort Kandel in die Bresche, wo der Umbau des Bienwaldstadions noch nicht abgeschlossen ist. Ohler, seit 2023 Teammananger der Nationalmannschaft der 24 Stunden-Läufer, nimmt selbst teil. Er hatte schon sein Karriereende verkündet.