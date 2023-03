Michael Hoffmann ging beim Jahresauftakt des RFV Zeiskam volles Risiko im M*-Springen und gewann das Stechen. Parcourschef Axel Kumpf hatte 13 Sprünge in der Halle bereit gestellt. Lokalmatadorin Britt Roth war mit Curly die erste Starterin: ein Fehler. Michael Hoffmann, ebenfalls vom RFV, setzte als zweiter Starter alles auf eine Karte. Er wusste, dass es sehr riskant ist, die enge Wendung von Sprung vier auf fünf zu reiten, dass er dann den Fünfer nicht gerade anreiten konnte, sondern ihn diagonal nehmen musste. Kein Problem für seinen Connetto: fehlerfrei in 39,36 Sekunden. Kein anderer ging dieses Risiko ein. Reinhard Fleer vom RV Eggenstein kam mit Nashville in 41,45 Sekunden auf Platz zwei vor Aileen Heß vom RFV Ubstadt-Weiher mit For Quintana. Über 500 Starter gingen in das Turnier mit zwölf Prüfungen. Im ersten M-Springen holte sich Samantha Theis vom FRV mit Charlotte die goldene Schleife.