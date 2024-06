Merle Hauser (20) ist im Kanu-Freestyle in Plattling der Sprung in die Weltelite geglückt. Sie gewann im ersten der beiden Worldcups die Bronzemedaille.

Die junge Frau, die in Schweigen-Rechtenbach aufwuchs, studiert an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe Sport-Gesundheit-Freizeitbildung. 140 Athleten aus 19 Ländern waren versammelt, um in verschiedenen Bootsklassen anzutreten. Im Jahr zwischen den Weltmeisterschaften wird der Worldcup ausgetragen. Dieser erstreckt sich über zwei, drei Wettkämpfe. Aus zeitlichen Gründen wurden gleich beide Worldcups in Plattling, dem Gastgeber der Weltmeisterschaften 2025, ausgetragen. Sie versprachen erstklassigen Kanu-Freestyle in spektakulärer Naturkulisse.

Ohne Ambitionen auf die Welle

Die Isarwelle in Plattling hat bereits eine beeindruckende Liste von Großveranstaltungen gesehen. Die 20-jährige Merle Hauser vom KV SÜW, eine von mehr als 20 deutschen Athleten, ging ohne große Ambitionen in den Wettkampf. Wegen einer Schulterverletzung, die sie sich Mitte April im Zuge der DM zugezogen hatte, musste sie bis kurz vor den Worldcups mit dem Training aussetzen. Doch gleich bei ihren Vorläufen zeigte sie bei idealem Wasserstand und strahlendem Sonnenschein ihr Talent. Mit 1400 Punkten aus ihren beiden Vorläufen lag sie in der Gesamtwertung auf dem dritten Platz. Das hat ihre Erwartungen bei Weitem übertroffen. Schritt für Schritt kam sie mit weiteren guten Läufen über Viertel- und Halbfinale ins Finale der besten fünf.

Einen Move nach dem anderen abgefeuert

Die Platzierung war ihr vor dem Finale nicht allzu wichtig. Ihre ersten beiden Läufe ließen dann auch viel zu wünschen übrig. Aber im letzten Lauf konnte sie all ihre Kräfte sammeln und einen Move nach dem anderen abfeuern. Die Punkte auf der Anzeigetafel stiegen weiter und weiter, bis sie bei 815 Punkten stoppten. Eine Spitzenleistung unter all den startenden Welt- und Europameisterinnen.

„Dritter bei einem Worldcup in so einem starken Frauenfeld, immer noch unglaublich“, so Hauser. „Der letzte Lauf im Finale war mein höchster Punktelauf, den ich je in einem Wettbewerb gefahren habe. Ich bin so stolz darauf. Das verdanke ich hauptsächlich meinen Trainern Helmut Wolff und Roman Glasman. Danke für eure Geduld und Nerven aus Stahl mit mir.“

Hochwasserwarnung

Der zweite Worldcup musste wegen der starken Regenfälle und der Hochwasserwarnung verkürzt und nach den Vorläufen abgebrochen werden. Hauser lag auf dem vierten Platz.

Die Südpfälzerin betreibt ihren Sport neben ihrem Studium und muss alle ihre Trainingsaktivitäten, die Ausrüstung, An- und Abreisen planen, koordinieren und vor allem finanzieren. Um so beeindruckender ist ihre Leistung in einem Feld von überwiegend Vollprofis.

EM Ende August

Nach diesem Großereignis ist schon bald das nächste, die Europameisterschaft in Graz auf der Muglwave (26. bis 31. August). Kanu-Freestyle hat sich seit den 1980er-Jahren aus dem Wildwasser-Kanusport heraus entwickelte. Zunächst als „Kanu-Rodeosport“ bekannt, fand 1991 die erste Weltmeisterschaft statt. Die Anerkennung als offizielle Disziplin durch die International Canoe Federation (ICF) gelang jedoch erst im Jahr 2006. Seither finden Welt- und Europameisterschaften in den Bootsklassen Kajak-Einer und Einer-Canadier statt.

Beim Kanu-Freestyle werden Figuren - „Moves“ oder „Tricks“ - auf einer stehenden Welle oder Walze im Fluss ausgeführt, Drehungen um verschiedene Achsen, Überschläge und Sprünge. Ziel ist es, in 45 Sekunden möglichst viele Figuren auszuführen, ohne dabei aus der Welle herausgespült zu werden. Beim Kanu-Freestyle werden mittlerweile besonders kurze, 1,65 bis 1,90 Meter, und wendige Boote verwendet. Hauser begann 2014. Nach mehrere Meistertitel im Junorinnenbereich war sie 2021 auf der olympischen Wildwasserstrecke in Paris Europameisterin bei den Juniorinnen. Seit sie im Seniorenbereich aktiv ist, konnte sie drei deutsche Meistertitel gewinnen.