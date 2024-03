Einen tollen Start in die neue Saison legten die Trifelsschützen des VTG Queichhambach hin.

Nachdem die Jugendschützen Noah Schmidt und Victoria Schwarz mit dem Luftgewehr einen ersten und siebten Platz beim Neujahrscup vorlegten, richtete sich die Konzentration auf die Kreismeisterschaften. Auf ihnen konnten die Trifelsschützen mit 22 ersten Plätzen glänzen. Victoria Schwarz setzte sich mit dem Luftgewehr in der Jugend durch, Noah Schmidt in der Schülerklasse.

Gerd Rothmann wurde in der Disziplin Luftgewehr Auflage mit über 80 Lebensjahren nicht nur Kreismeister, sondern erreichte auch das beste Ergebnis der Schützen aller Altersklassen an diesem Tag. Diese Leistung habe den Tag besonders schön abgerundet, so Andreas Rohrmoser, der sich auch in die Meisterliste eintragen konnte. Die Mannschaftswertungen mit fünf ersten, zwei zweiten und einem dritten Platz vervollständigen den Erfolg. Die Trainingszeiten für Luftgewehr und Luftpistole sind Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr im VTG-Vereinsheim.

Der SV Appenhofen stellt im Schützenkreis Bad Bergzabern ähnliche viele Meister in der Konkurrenz mit Schützen von SV Rinnthal, SV Rohrbach, SV Annweiler, SV Wernersberg, SV Hauenstein, SV Dörrenbach und SGi Klingenmünster.