Viele Fragezeichen standen vor dem Start der drei Südpfälzer Athleten bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften U18/U16. „Grünes Licht“ gab es dann nach der Zusage aus Sachsen-Anhalt, und so konnten die beiden Nußdorfer Jacques Labroue und Luca Andres sowie Ronja Walthaner vom ASV Landau in Halle (Saale) antreten. Der mit einer Punktzahl von 4296 und dem 25. Meldeplatz angereiste Jacques Labroue sorgte mit seinem achten Platz für eine faustdicke Überraschung. Nach einem guten ersten Tag mit neuer Bestzeit von 12,80 Sekunden über 100 Meter und 12,12 Metern mit der Kugel setzte er seine starke Vorstellung mit vier weiteren Bestleistungen fort: 80 Meter Hürden in 12,38 Sekunden, Stab 3,00 Meter, Speer 37,65 Meter und 1000 Meter in 3:20,63 Minuten. Er kam auf 4630 Zähler. Luca Andres musste nach Hürdensprint und Stabhochsprung wegen Rückenbeschwerden den Wettkampf abbrechen. Die Jugendliche Ronja Walthaner blieb mit 4674 Punkten hinter ihrer Meldeleistung von 4863 Punkten und belegte den 13. Platz.