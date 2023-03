Prominenter Neuzugang im SV Erlenbach in der Fußball-A-Klasse Südpfalz: Im Derby in Minfeld (0:2) feierte Mehmet Ekren sein Debüt. Er wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Der Mittelstürmer (42) ging viele Jahre in Ober- und Verbandsliga auf Torejagd, für den SV Weingarten, TuS Mechtersheim und den SV Gommersheim. Den Deal fädelte SVE-Spielertrainer Philipp Tavares da Silva ein – beide haben zusammen in Mechtersheim gespielt. Zuletzt war Ekren Cotrainer von Slawomir Stulin im FSV Freimersheim. In Lingenfeld betreibt er eine Versicherungsagentur.

Der Verein hat damit auf den Verlust der Offensivachse Cristian Cenusa/Viktor Morgel reagiert. Der Rumäne Cenusa, der mit neun Treffern die interne Torschützenliste anführt: „Ich habe dem Verein frühzeitig mitgeteilt, dass ich bis zum Sommer eine Pause mache. Ich fahre mehrmals pro Woche meinen Sohn Robert zum Training im SV Sandhausen, das ist sehr zeitintensiv.“ Mittelfeldregisseur Viktor Morgel hat ebenfalls aufgehört. Der Edenkobener wurde 2022 zum fünften Mal Vater.