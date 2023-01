Eine Lehrerin hat den Tipp gegeben, inzwischen sind drei Kinder der Familie Sorokin beim TV Nußdorf. Bei den Pfalzmeisterschaften wird ein neuer Sprinterkönig der U18 geboren.

Geh’ doch mal in den Leichtathletikverein! Das hat Studiendirektorin Eva Seitz, am Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau unterrichtet sie neben Mathe und Informatik Sport, ihm vorgeschlagen. Ein gutes Jahr später ist Maxim Sorokin Hallenpfalzmeister über 60 Meter der U18.

In 7,30 Sekunden gewinnt der noch 16-Jährige den Sprint in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle vor Hendrik Lindemann (ebenfalls TV Nußdorf/7,35) und Tymur Hurzhii (TG Frankenthal). Über 200 Meter gewinnt er in 23,9 Sekunden. Die 4 x 200-Meter-Staffel läuft er auch noch. Erster mit Jacques Labroue, Luca Andres und Paul Becker in 1:37,82 Minuten. Lindemann wurde geschont.

Lauter Mädchen

Seitz hat den Draht zum TVN. Sorokin kam an, nachdem ausgerechnet bei seinem ersten Trainingsbesuch Trainer Lothar Grimmeißen fehlte und er in die Freizeitgruppe von Martina Link einsortiert wurde, die lauter Mädchen um sich hatte. Das hat sich alles eingependelt. Mittlerweile hat sich der TVN auch seine jüngeren Geschwister geschnappt. Liana Sorokin, ebenfalls ESG-Schülerin, strahlte wie ein Honigkuchenpferd, während sie für den zweiten Platz im Kugelstoßen der U14 hinter Finja Schwarz vom TV Bad Bergzabern ausgezeichnet wurde. Die 13-Jährige ist seit Sommer dabei. Ihr gefällt auch Speerwerfen. 7,63 Meter weit flog ihre Kugel. Der Jüngste der musikalischen und sportlichen Familie, die Eltern kamen vor rund 30 Jahren aus Kasachstan, ist in der Nußdorfer Kinderleichtathletik.

Über 30 Titel gehen an den Bezirk

Generell haben die Südpfälzer Trainer ihre Athleten gut vorbereitet zu den Pfalzmeisterschaften gebracht, die den Reigen der Hallenmeisterschaften eröffnet hat. Über 30 Titel gingen auf das Konto des Bezirks. Der TV Nußdorf konnte 15 Siege verbuchen, gefolgt vom LCO Edenkoben und dem ASV Landau. Die Resultate der männlichen Jugend U18 waren zum Teil besser als die der Aktivengruppe. Maxim Sorokim, Hendrik Lindemann und die 4 x 200-m-Staffel haben schon die Quali für die „Süddeutschen“ in Sindelfingen abgehakt. Ebenso Eva Lübke vom TVN im Dreisprung. Mit seiner Hochsprungbestleistung von 1,81 Metern ist der Landauer Mark Piorko ebenfalls in der Klasse U18 dabei. Seine Vereinskollegin Ronja Walthaner konnte die Norm im Hochsprung mit 1,60 Metern abhaken und wird sicherlich bis zum Meldeschluss in weiteren Wettbewerben an den Start gehen.

Das Ticket für die deutschen Hallenmeisterschaften U20 Ende Februar in Dortmund sicherte sich Wurftalent Jerome Schwager vom TV Rheinzabern mit 15,20 Metern.

Weitere Pfalzmeister

Männer: 200 m: Jan Dorda, TV Nußdorf; Hochsprung: Thomas Kriese, TV Rheinzabern; Stab: Dennis Schober, ASV Landau

U20: 400 m: Hendrik Sohn, TV Nußdorf ; 800 m: Julian Weis, LCO Edenkoben

U18: Weitsprung, Kugel, Hürdensprint: Luca Andres, TV Nußdorf; 200 m: Silva Sevetlana, TS Germersheim; Hochsprung: Filine Allmeier, ASV Landau; Kugel: Ronja Walthaner, ASV Landau

M15: 300 m: Constantin Reiß, TS Germersheim; 800 m: Tim Müller, LG Rülzheim; Stab, Kugel: Jacques Labroue, TV Nußdorf; Dreisprung: Frederik Bender, TV Nußdorf

M14: 60 m Hürden: Philip Kreusch, ASV Landau

W15: 60 m: Johanna Rheude, LCO Edenkoben; 300 m, Kugel: Lea Braun, LCO

W14: Hoch: Merle Weiß, TV Nußdorf; 800 m: Lena Entling, TVN.