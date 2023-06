Wenn die Staffel ins Ziel gekommen wäre, hätte Maxim Sorokin vom TV Nußdorf als erfolgreichster Athlet der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten nach Hause fahren können. Ihm blieben der überlegene Sieg in der U18 über 100 und 200 Meter in Ingelheim.

Was für eine Dominanz! Über 100 Meter siegte Sorokin in 11,13 Sekunden mit 37 Hundertstel Vorsprung. Über 200 Meter (22,36 Sekunden) lag er acht Zehntelsekunden vor dem wieder Zweiten Albrecht Hamisch von der TG Konz.

Trotz einer Verletzung im Training war Jan Grammer vom ASV Landau mit 15,11 Sekunden der schnellste U18-Hürdensprinter. Konstantin Kugler vom TV Nußdorf gewann den Titel über 800 Meter überlegen in 2:07,84 Minuten. Über 3000 Meter lieferte sich Tim Müller von der LG Rülzheim ein Duell mit Nico Piroth (LC Bingen) um den Sieg. Der jüngste Starter lief in 9:59,63 Minuten auf den zweiten Platz. Er lag um gut zwei Sekunden hinter dem Binger. Im Kugelstoßen der U18 ging der zweite Platz mit 12,34 Metern an Luca Andres vom Nußdorf.

Bei den Mädchen U18 kam Sprinterin Sevetlana Da Silva von der TS Germersheim auf die Plätze vier und fünf. Im Weitsprung war Johanna Rheude vom LCO Edenkoben Fünfte im Weitsprung mit 5,19 Metern.

In der Aktivenklasse gab es über 800 Meter einen Vierkampf um den Titel. Mitten drin Julian Weis, Jahrgang 2004, und Leo Naumer, Jahrgang 2005, vom LCO Edenkoben. Hinter Sieger Matusen Kumarathas (PSV Trier, 2:04,71 Minuten) erreichten sie den zweiten (Weis, 2:04,93) und dritten Platz (2:05,47). Über 5000 Meter der Frauen schnappte sich Annika Müller von der LG Rülzheim als jüngste Starterin (Jahrgang 2005) in 19:51,42 Minuten Silber vor Giuliana Haas vom TV Bad Bergzabern (19:55,16).