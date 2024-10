Ein Rinnthaler und ein Herxheimer sind beim Pétanque-Masters in Essingen im Siegerteam. Die deutschen Finalisten und die französischen Gegner im Triplette bieten den Zuschauern ein bisschen Show. Die neunte Aufnahme soll die letzte sein.

Was den Boulesport angeht, sind Benny Lehmann (Rinnthal), Pascal Keller ( Herxheim) und André Skiba ( Mannheim) sehr erfahren. Mit dem Sieg beim Pétanque-Masters auf dem Dreihof in Essingen verbessern sie sich in der deutschen Rangliste.

Mentale Stärke ist im Pétanque ein Faktor. Siegeswille, Ausdruck, Körpersprache: Lehmann, Keller und Skiba (Mannheim) haben es drauf. Sie demonstrieren technisches Können und Teamwork über sieben Spiele bis zum Finalsieg. Die Fähigkeit, sich von zehn Uhr morgens bis zur letzten Kugel um 20.54 Uhr am Abend zu konzentrieren, ist Trainingssache.

Endspiel unter Flutlicht

Lehmann, der beim Bundesligisten Viernheim unter Lizenz ist, lief im Nationaltrikot bei den Weltmeisterschaften 2008, 2010, 2012 und der Europameisterschaft 2011 auf. Keller, Bundesligist für Waldhof Mannheim, kann Teilnahmen an den WM 2014, 2016 und EM 2013, 2015 aufzählen. Skiba trat 2013 zur Jugendweltmeisterschaft an, spielte die EM 2019 und die WM 2023 im Kader des Deutschen Pétanque-Verbands. Er wird am Wochenende mit seiner Mannschaft des BC Achern in Gersweiler um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen.

In Essingen sind auch die französischen Finalisten aus Forbach als Gegner gefürchtet. „Oh, gegen Kasper, das wird interessant“, raunt ein Zuschauer und freut sich auf das Endspiel unter Flutlicht. Nach anfänglichem Rückstand der Deutschen gewinnt die Partie an Dynamik. Der Rückstand von 0:3 ist nach der sechsten Aufnahme bei 4:4 egalisiert, und Lehmann, Keller und Skiba gelingt eine große Aufnahme mit vier Punkten. Die Erfahrung erlaubt es ihnen, sehr locker mit dem Publikum zu interagieren. Die folgenden Aufnahmen sind hart umkämpft, gehen aber zugunsten der deutschen Equipe aus.

Spiel mit Kosenamen

Mit gegenseitigem Respekt und fast freundschaftlich rufen sich die Spieler Kosenamen und Motivationen zu, die Deutschen auf französisch, die Franzosen auf deutsch. Beide Teams tauschen mehrfach ihre Besetzung der Positionen des Pointeur (Leger), Milieu (Mitte = Legen und Schießen) und Tireur (Schießer), um taktisch auf das Spiel zu reagieren und auch den Zuschauern ein bisschen Show zu bieten.

Die neunte Aufnahme soll die letzte des Spiels sein. Mit Umarmungen, Glückwünschen und Ranglistenpunkten endet das Turnier für das Team mit der Startnummer 56.

Die Mastersserie dient ambitionierten Spielern dazu, Punkte für die Gesamtrangliste zu sammeln, die ein entscheidender Faktor für die Einladung zu Nationalkadersichtungen ist. 88 Mannschaften nahmen am Triplette-Turnier in Essingen teil. Der Modus ACBD ließ zwar vier Finalspiele zu, als Turniersieger kann sich aber nur der Gewinner des A-Turniers feiern.