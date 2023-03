Fünfter Podestplatz im fünften Rennen bei den Winterrennen auf der Sandbahn in Dortmund-Wambel: Der sechsjährige Wallach Rum Tum Tugger aus dem Quartier des Zeiskamer Galopptrainers Christoph Masser belegte Platz drei.

Es war ein mit 4500 Euro dotierter Ausgleich IV der Kategorie F über die Mitteldistanz von 1950 Metern. Und es war der vierte Bronzerang des Wallachs in Folge nach seinem Sieg am 11. Dezember 2022. Mit 675 Euro Preisgeld steigerte er seine Gesamtgewinnsumme in diesem Winter auf 4425 Euro. Im Sattel saß diesmal der slowakische Berufsrennreiter Michal Abik. „Der Rennverlauf war etwas unglücklich, sonst wäre mehr drin gewesen“, sagt Masser. Nächster Start ist in Mannheim am 2. April auf Gras. Dann folgt eine Pause bis zum Meeting im Juli in Bad Harzburg, wo der Wallach 2021 seinen ersten von vier Karrieresiegen geholt hatte.