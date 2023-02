Die Handball-Mannschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums Landau hat sich beim Landesfinale WK II in Kastellaun gegen das Max-Planck-Gymnasiums Trier und die IGS Kastellaun durchgesetzt und wird Anfang Mai das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin spielen. Apropos: Ehemalige OHG-Schüler, die vor 30 Jahren in Berlin antraten, stifteten der Mannschaft einen neuen Trikotsatz.

Wolfgang Heckmann aushilfsweise und Lukas Klein, Spieler des TV Offenbach, B-Jugendtrainer im TVO und OHG-Lehrer, führten die Mannschaft, in der ausschließlich Vereinsspieler sind. Sie gewann die Finalbegegnungen souverän mit 19:7 und 17:9, obwohl die Spieler nicht zusammen trainieren konnten. Heckmann, früher TVO-Trainer und Lehrer in Rülzheim, war Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium gewesen, als solchen bat Schulleiter Andreas Doll ihn um einen Gefallen. Die beiden sind im Vorstand des TV Offenbach, der eine als Sprecher, der andere als Vorstand Sport. Nach Berlin fahre er aber allenfalls als Tourist, sagte Heckmann gestern.

Für das Otto-Hahn-Gymnasium spielten: im Tor Finn Scherthan und Daniel Simon; Louis Roth, Jan Dworak, Tilo Müller, Matti Heusel, Robin Burckgard, Vincent Hörner, Finn Beck, Noah Saling, Paul Saling, Maximilian Stadel Frederick Hetzel.