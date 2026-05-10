Mit einem unfassbaren Distanzschuss aus 80 Metern stellte Herxheims Mankopf den 4:2-Endstand gegen Bretzenheim her.

Viktoria Herxheim hat die Abstiegssorgen der TSG Bretzenheim durch einen 4:2 (1:0)-Sieg in der Fremde wieder akut werden lassen. Das abstiegsbedrohte Team aus der Mainzer Vorstadt zeigte nach zunächst großen Unsicherheiten eine starke Reaktion, musste aber im weiteren Spielverlauf der spielerischen Überlegenheit der Herxheimer Tribut zollen.

Christoph Wörzler (10.) brachte die Viktoria nach einer Flanke mit 1:0 in Führung. Die TSG wehrte sich mit intensivem Pressing und schaffte vor 100 Zuschauern Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit durch Johannes Gerling den Ausgleich, der Hoffnung bedeutete.

Mankopf erst aus der Distanz – und dann von noch weiter

Aber Herxheim ließen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Kapitän Raphael Gehrlein (65.) sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für die erneute Führung. Mathis Mankopf, der in der nächsten Saison das Trikot von Bienwald Kandel tragen wird, war in der 75. Minute mit seinem Distanzschuss aus 30 Metern zum 3:1 erfolgreich.

Trotz einer Zeitstrafe von Sebastian Fischer und einer damit verbundenen Unterzahl verkürzte Lars Frick (84.) auf 2:3 für Bretzenheim. Ayman Kerboub erhielt fünf Minuten vor Schluss noch Gelb-Rot. Ging da noch was für die Rheinhessen?

Nein, im Gegenteil. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte sich TSG-Keeper Bastian Rosinus in das Angriffsspiel seiner Mannschaft eingeschaltet. Mankopf witterte den Braten und donnerte das Leder aus 80 Metern zum 4:2 in das verlassene TSG-Gehäuse.

Viktoria-Coach Jens Bodemer nach der Partie: „Wir haben gegen einen engagierten Gegner verdient drei Punkte geholt. Die Jungs haben ein gutes Spiel gespielt, das von Ballsicherheit und Cleverness geprägt war“.