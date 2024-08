Wer ist der Mann auf dem Foto mit Yemisi Ogunleye nach deren Olympiasieg im Kugelstoßen? Daniel Janik aus Landau hatte seine Sitznachbarn im Olympiastadion gewarnt: Es werde emotional, könne sein, dass er während des Finals mehrmals aufspringen werde. Der 41-Jährige erzählt: Ogunleye war 2011 eine in seiner ersten LK-Sportklasse am Eduard-Spranger-Gymnasium, die ihm das „Referendariat gerettet“ habe. Er erinnert sich auch an das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ 2012 in Koblenz: Die Gruppe hätte wohl gewonnen, wenn Ogunleye nicht verletzt gewesen wäre. Sie, die im Kugelstoßen und Speerwerfen weiter als andere gekommen sei, musste auf den Sprint verzichten.

In Paris sei er „fast zusammengebrochen“, als die 25-Jährige, die nach der elften Klasse an die IGS Rülzheim wechselte, beim ersten Versuch stürzte. Er beobachtete, wie sie etwas aufschrieb und zu ihrer Trainerin ging. Ogunleye hatte ihn vorher gesehen und kurz gegrüßt. Er hatte einen guten Platz in der zwölften Reihe. Dass das Ticket, das er am Tag vorher auf der Resale-Plattform entdeckte, doppelt so viel kostete als das Ticket, das er gehabt hatte, weit weg vom Kugelstoßen, war ihm egal.

„Die ganze Woche war voll magischer Momente“, sagt Janik, der am ESG Sport und Biologie unterrichtet. „Go Yemi“ hatte er von einer Schülerin groß auf die Deutschland-Fahne schreiben lassen. Viele Schüler hatten auf dem gelben Abschnitt unterschrieben. Nach dem Wettkampf konnte Janik die Olympiasiegerin kurz beglückwünschen, Sitznachbarn machten das Foto von der Begegnung. Wie in Trance lief er mit der Fahne später durch Paris, um weitere magische Momente festzuhalten.