Mit ihren Neuzugängen Christine Kappes und Carla Schmitt haben die Wörtherinnen ihr zweites Heimspiel in der Handball-Oberliga nacheinander gewonnen.

Mit dem 30:21 (12:7) gegen den HSV Sobernheim rückten sie auf Tabellenplatz zehn vor. Fünf Punkte mehr hat die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam – die am Wochenende zweimal gewann. Luisa Jenne ist zurück im SG-Team. Beim 31:24-Sieg in Mundenheim und beim 22:17 in Koblenz kam sie nur für die Siebenmeter. Den 1. Mai 2022 werde sie nicht vergessen, so die 22-Jährige: Kreuzbandriss links. Lange dauere es nicht mehr, bis sie wieder ganz zurück sei. Jenne: „Mein Knie fühlt sich gut an. Ich möchte nichts überstürzen.“ Nächster Gegner ist am Samstag der TV Wörth (17 Uhr).

Starke Torfrau Laura Offermann

Wörth indes führte nach drei Toren in Folge von Johanna Schlemilch mit 5:2 gegen Sobernheim. „Die Abwehr stand gut, es gab schön herausgespielte Angriffe. Nur wurden sie nicht so genutzt wie geplant“, sagte Trainer Gerd Götz. Den Vorsprung baute sein Team aber bis zur Pause auf 12:7 aus. Laura Offermann hielt im Tor alle vier Siebenmeter, vereitelte weitere Chancen. Götz: „Bärenstark.“

In Hälfte zwei spielte die Mannschaft konstant ihren schnellen Angriff weiter und baute ihren Vorsprung aus. „In den letzten 15 Minuten konnte man sehen, was in der Mannschaft steckt, obwohl der eine oder andere Tempogegenstoß verworfen wurde und zu viele Zeitstrafen auf unserer Seite verteilt wurden“, so Götz. Besonders lobte er die Torfrau und Johanna Schlemilch, mit sechs Treffern erfolgreichste Schützin.