Die Meisterschaft in der A-Klasse Südpfalz ist entschieden. Nach vielen Diskussionen im Vorfeld aufgrund der Verbandsentscheidung holt sich Lug/Schwanheim den Titel.

In der Fußball-A-Klasse Südpfalz war nach dem durch die Verbandsspruchkammer aberkannten Sieg des VfB Hochstadt klar, dass bei der Titelvergabe der ASV Lug/ Schwanheim die besten Karten hat. Da Hochstadt gegen den SV Rheinzabern Remis spielte und die Südwestpfälzer gewannen, wuchs der Vorsprung auf fünf Punkte. Hochstadt muss sich mit der Relegation trösten. Abgestiegen sind Wörth, TSV Landau und Schaidt.

VfB Hochstadt – SV Olympia Rheinzabern 2:2. Transparente zeigten, dass die Verärgerung beim VfB über den am „grünen Tisch“ aberkannten Sieg gegen Lug/Schwanheim groß ist. Vor 250 Zuschauern traf Florin Dausch zum 1:0 (26.). Rheinzabern drehte das Spiel. Zweifacher Torschütze war Nazarii Kuzmych. Dass es noch zu einem Punkt für Hochstadt reichte, dafür sorgte Marcel Schulz per Freistoß aus 18 Metern (82.). Schulz scheiterte per Strafstoß (88.).

TuS Schaidt – SV Hatzenbühl 1:1. Trotz Rückstand kämpfte Schlusslicht Schaidt weiter. Nach einem Freistoß köpfte Manuel Weigel zum 0:1 ein (45.). Fynn Borchers glich zum 1:1-Endstand aus (48.).

Beim Spiel in Hochstadt hängen Transparente an der Bande, die sich gegen Verband und Gegner richteten. Foto: Iversen

SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach – SV Landau West 3:3. 90 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Die SG brachte eine doppelte Führung nichts ins Ziel. Treffer: 0:1 Fabio di Franco (42.), 1:1 Joshua Jacoby (44.), 2:1 Tom Hochdörfer (74.), 2:2 Marius von Nida (73.), 3:2 Jacoby (87.), 3:3 Willi Prinz (89.).

ASV Lug/Schwanheim – SV Rülzheim 4:2. Lug/Schwanheim begann nervös vor 300 Zuschauern, doch nach der 2:0-Führung ging es beruhigt in die Pause. Später wurde es noch mal enger. Die Tore: 1:0 Marvin Tursa (31.), 2:0 Yannick Roth (43.), 3:0 Schwarzmüller (47.), 3:1/3:2 Sven Kronemayer (56., Strafstoß/62.), 4:2 Roth (90.+8). ASV-Akteur Sebastian Baron sah in der 82. die Rote Karte wegen Foulspiels. SVR-Spielertrainer Andreas Kuhn erhielt in der 90. Minute Gelb-Rot wegen Meckerns.

SV Minfeld – FV Neuburg 0:2. „Der Sieg ging in Ordnung für den FVN, da die Luft bei uns raus war“, so SVM-Sprecher Ralf Flick. In der 7. Minute traf vor 200 Zuschauern Nikolas Wolf zum 0:1 per Kopfball aus kurzer Distanz. Silas Scherrer erhöhte in der 89. auf 0:2 nach Zuspiel von Roman Walz.

FC Bavaria Wörth – TSV Landau 3:3. Man merkte beiden Mannschaften an, dass es um nichts mehr ging. „Wörth konnte die vielen Verletzungen während der Saison nicht kompensieren“, so das Fazit von Bavaria-Spielleiter Elmar Schneider nach Spielende. Die Tore vor 150 Zuschauern: 1:0 Leutrim Osaj (42.), 1:1 Okan Simsek (50.), 2:1 Adil Agi (56.), 3:1 Geofrey Wangui (57.), 3:2 Max Sprick (72.), 3:3 Mustafa Günay (86.).

TSV Fortuna Billigheim/Ingenheim II – FC Bienwald Kandel II 1:4. 175 Zuschauer sahen eine dominante Kandeler Mannschaft. Bis zur 52. Minute lag sie mit vier Toren in Vorsprung. Es trafen: 0:1/0:2 Nathan Ikubu (2./7.), 0:3 Firat Alpsoy (9.) und 0:4 Dennis Hanß (52.). Für den 1:4-Endstand sorgte Robin Huber (89.).

SV Herxheim II – SG Bad Bergzabern/Steinfeld 2:2. 140 Zuschauern sahen zwei Eigentore. Das 1:0 erzielte Sebastian Trapp (12.). Der Ausgleich fiel durch das Eigentor von Levin Kuntz (16.). Linus Böttinger brachte die Viktoria in der 62. Minute in Führung, doch in der 84. bedeutete das Eigentor von Nicolas Dorn den Endstand. effi