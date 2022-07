Über die Medaille konnte sich Lorenz Herrmann dann doch freuen: Der 21-Jährige Landauer ist deutscher U23-Vizemeister über 800 Meter. Als Sechster erreichte er in Bochum-Wattenscheid das Finale, nachdem er sein Halbfinale in 1:54,78 Minuten gewonnen hatte. Schneller war das andere Halbfinale mit Felix Wittmann von der SG Eschweiler. Wittmann steigerte sich im Endlauf am Sonntag nochmals auf 1:50,32 Minuten und verwies den zeitweise Führenden Herrmann (LG Region Karlsruhe) auf den zweiten Platz. Für ihn wurden 1:50,63 Minuten gestoppt. Wegen einer Corona-Infektion hatte der College-Student die DM vor vier Wochen in Berlin verpasst. Im Mai war er die 800 Meter in 1:46,90 Minuten gelaufen. Das Rennen in den USA war schneller als das DM-Finale in Berlin gewesen.