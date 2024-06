Lorenz Herrmann steht am Samstag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig im Halbfinale über 800 Meter. Mit 1:49,37 Minuten wird der 23-jährige Mörzheimer, der im vierten Jahr in Idaho/USA studiert, auf Platz sieben der Meldeliste geführt.

Lorenz, wie stehen die Chancen?

Die Konkurrenz ist in diesem Jahr richtig stark. Das Finale zu erreichen, wäre ein toller Erfolg. Dann wäre alles möglich. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich in Braunschweig mein bestes Saisonrennen abliefern kann.

Wie lief die Saison bisher?

Die Hallensaison echt gut. In den USA geht es dann ohne Pause direkt mit Freiluftrennen weiter. Leider konnte ich meine gute Form dieses Jahr nicht von der Halle nach draußen mitnehmen, sodass die Saison insgesamt eher verhalten war. Trotz der langen Saison lief das Training in den letzten Wochen aber sehr gut. Vor zwei Wochen wurde ich Zweiter bei den süddeutschen Meisterschaften und konnte danach in Pfungstadt mit einem Sieg knapp an meine Saisonbestleistung heranlaufen. Diese Ergebnisse geben mir Zuversicht für die deutschen Meisterschaften.

Braunschweig ist nicht gerade um die Ecke. Wer ist alles dabei?

Wir sind mit meinem Verein LG Region Karlsruhe wieder mit einem großen Team am Start. Einige Teamkollegen kommen zusätzlich zum Unterstützen mit. Meine Eltern und meine Tante sind auch dabei. Ebenso Martina Link, meine frühere Trainerin beim TV Nußdorf.

Info

Das Halbfinale ist um 18.50 Uhr, das Finale am Sonntag um 13.20 Uhr. Die Titelkämpfe werden auf sportschau.de (Samstag) und sportstudio.de (Sonntag) übertragen sowie zeitweise in ARD und ZDF.