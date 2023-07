Lorenz Herrmann steht am Samstag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel im Halbfinale über 800 Meter. Mit 1:47:11 Minuten wird der 22-jährige Landauer, der in Idaho/USA studiert, auf Platz fünf der deutschen Jahresbestenliste geführt.

Herr Herrmann, wie ist es um die Medaillenchancen bestellt?

Die 800 Meter sind sehr stark besetzt, mit meiner Meldeleistung habe ich lediglich eine Sekunde Rückstand zum Erstplatzierten. Allerdings sind hinter mir auch sehr viele starke Athleten gelistet, die noch nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnten. Das erste große Zwischenziel ist, das Finale überhaupt zu erreichen.

Wie lief die Saison bisher und wie ist die aktuelle Verfassung?

Gut. Zwar hat der große Ausreißer nach oben gefehlt, jedoch konnte ich konstante Leistungen bringen. Da wir in den USA seit Januar durchgängig Wettkämpfe bestreiten, habe ich eine sehr lange Saison hinter mir. Vor zwei Wochen bin ich in Pfungstadt Jahresbestleistung gelaufen und habe dabei meine persönliche Bestleistung nur knapp verfehlt. Am vergangenen Freitag durfte ich im Vorprogramm der Diamond League in Lausanne starten. Der Wettkampf lief leider alles andere als gut.

Kassel ist nicht gerade um die Ecke. Wer unterstützt sie vor Ort?

Von meinem Verein LG Region Karlsruhe sind wir wieder mit einem großen Team vor Ort. Wir sind vor allem in den Laufdisziplinen sehr präsent. Meine Eltern und meine Tante werden im Stadion sein. Ebenso Martina Link, meine frühere Trainerin beim TV Nußdorf.