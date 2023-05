Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lorenz Herrmann steht am Samstag im Halbfinale bei den deutschen U23-Meisterschaften über 800 Meter in Bochum-Wattenscheid. Mit einer Vorleistung von 1:46:90 Minuten steht der Mörzheimer, der in den USA studiert, auf Platz eins der Meldeliste. Die Meisterschaften der Aktiven Ende Juni in Berlin hatte er aufgrund einer Corona-Infektion verpasst.

Herr Herrmann, Sie führen mit großem Vorsprung die Meldeliste an. Ziel Goldmedaille?

Ich trete mit dem Ziel an, eine Medaille zu gewinnen. Bestenfalls natürlich die Goldene.