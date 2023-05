Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein letztes Mal steht Stefan Ronecker am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Hermersberg zu Hause als Trainer an der Seitenlinie des TB Jahn Zeiskam. In seinen vier Jahren war er maßgeblich an der Entwicklung des Vereins beteiligt. Das Traineramt nun ganz an den Nagel zu hängen fällt ihm nicht leicht. Seine Mannschaft will ihn gebührend verabschieden.

„Es fühlt sich ganz ganz komisch an“, beschreibt Stefan Ronecker seine Stimmungslage vor dem letzten Heimspiel der Saison. Seinem letzten Heimspiel auf der Bank des TB Jahn Zeiskam.