Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hatzenbühl. Die Hatzenbühler Boxerfamilie Bauer blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Sowohl Leon als auch Allen Bauer gewannen ihre Kämpfe in Offenbach am Main. Leon Bauer durfte im Anschluss zwei Weltmeister-Gürtel in den Himmel strecken.

Während der jüngere Bruder Allen Bauer (19) in der Stadthalle in Offenbach am Main seinen serbischen Gegner Aleksandar Nikolic in der zweiten Runde K.-o. schlug und damit auch seinen