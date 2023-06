Zweite Plätze erreichen die Schulmannschaften von Eduard-Spranger-Gymnasium Landau und Europa-Gymnasium Wörth beim Leichtathletik-Regionalentscheid in Bad Bergzabern. Ohne engagierte Lehrer und Helfer ginge gar nichts.

Am Mittwoch gehört das Stadion am Schul- und Sportzentrum in Bad Bergzabern einer Regionalmeisterschaft von „Jugend trainiert für Olympia“. Unter einem makellos blauen Himmel messen sich Leichtathleten aus rund 15 Schulen im Speerwerfen, Kugelstoßen, Weitsprung und anderen Disziplinen. Im Wettkampf II der 14- bis 17-Jährigen werden die Jungen des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau hinter dem Gymnasium Nieder-Olm den zweiten Platz erreichen.

Nach den organisatorischen Rückschlägen für das Jahr 2022, in dem sich erst im Verlauf des Jahres die Situation besserte, können die Sportlerinnen und Sportler sowie die Ausrichter in diesem Jahr nach Corona endlich das reibungslose Ergebnis der schon lange vorausgegangenen Planung genießen.

Zeitmessanlage das Schmuckstück

„Letztes Jahr im November mussten wir uns schon um die Veranstaltung für 2024 kümmern“, erzählt Gerd Dietrich. Seit den späten 1990er-Jahren setzt sich der Bad Bergzaberner, Lehrer in Edenkoben, für „Jugend trainiert für Olympia“ ein. „Es ist die Freude und das Engagement, das die Kinder hier zeigen, was uns ehrenamtliche Helfer dazu anspornt, uns für diesen Wettkampf einzusetzen“, sagt der Leichtathletik-Trainer. Der Wettkampf werde ausschließlich von am Sport interessierten Leuten am Leben gehalten. Vereine tun sich immer schwerer, junge Kampfrichterinnen und Kampfrichter zu finden. „Wissen Sie, wir haben hier eine Kampfrichterin, die wird nächstes Jahr 90“, verrät einer der Kampfrichter, während er neben der neuen Zeitmessanlage Platz nimmt. „Gerade die jungen Leute möchten es gern einfach haben, die wollen nicht mehr ihre Wochenenden für Wettkämpfe hergeben.“

Die Zeitmessanlage ist das Schmuckstück dieses Wettkampftages. Sie soll 30.000 Euro gekostet haben und Ergebnisse mit einer Genauigkeit messen, wie man es sonst nur aus den großen Olympiastadien gewohnt ist. „Wenn wir hier zu viel Rückenwind haben, dann müssen wir das Rennen, und somit auch die Messung, noch mal neu machen, sonst haben wir hier eine zu große Ungenauigkeit“, sagt Dietrich.

„Gewisses Konkurrenzdenken“

Daniela Becker, Lehrerin der Maria-Ward-Schule in Landau und Teil des Organisationsteams, steht vor Schülerinnen, die an Rechnern die Ergebnisse der Wettkämpfe in Tabellen eintragen. „Vor allem nach der Pandemie hat sich ,Jugend trainiert für Olympia’ ausgezahlt, weil die Kinder hier wieder miteinander in Kontakt treten können und durch die Wettkämpfe unter den Schulen ein gewisses Konkurrenzdenken entsteht“, sagt Becker. „Wettkämpfe wie dieser fördern nicht nur den Teamgeist, sondern auch das Engagement der Kinder, sich für etwas einzusetzen.“

In der Wettkampfklasse II, also der 14- bis 17-Jährigen, erhält bei den Jungen das Gymnasium Nieder-Olm mit 8388 Punkten Gold, das ESG Landau mit 7613 Punkten Silber und das Gymnasium Römerkastell Alzey mit 7598 Punkten Bronze. Bei den Mädchen in derselben Altersklasse gewinnt die Mannschaft des Theresianums Mainz mit 6714 Punkten Gold, das Gymnasium Nieder-Olm mit 6520 Punkten Silber und das Europa Gymnasium Wörth mit 6164 Punkten Bronze. Bei den zehn- bis 13-jährigen Mädchen erreichen das Gutenberg-Gymnasium Mainz (5399), das Europa-Gymnasium Wörth (5221) und das Goethe-Gymnasium Germersheim (5158) die besten Plätze. Dazu beigetragen haben vielleicht auch Kuchenspenden und Würstchenstand.

Am heutigen Donnerstag treten Schüler der Wettkampfklasse III im Bergzaberner Stadion an.