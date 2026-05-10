Weltklasse-Zehnkämpfer Niklas Kaul startete bei den Pfalzmeisterschaften in Kandel. Warum? Dafür hat er eine Erklärung. Eine Landauer Athletin hat ein großes Ziel vor Augen.

„Für uns ist das ein guter Test, weil wir die Kombination von Diskus und Stabhochsprung, so wie es auch im Wettkampf ist, testen können. Das ist die perfekte Vorbereitung für Götzis“, erklärt der 28-jährige Niklas Kaul, der sich bei dem prestigeträchtigen Mehrkampf-Meeting in Österreich für die Europameisterschaften in Birmingham qualifizieren will. Bei den Pfalzmeisterschaften in Kandel nimmt Kaul im Trikot des USC Mainz außer Konkurrenz teil – und hat auch für Selfies mit anderen Sportlern Zeit.

Die Nähe nach Kandel sei ein Pluspunkt: „In einer Stunde sind wir hier. Wenn wir jetzt noch stundenlang fahren müssten, ginge ein ganzer Trainingstag flöten“, so Kaul, der mit Paul Kallenberg einen Trainingspartner mitgebracht hat. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ am Diskusring gibt er sich locker. Ist das immer so? „Klar, in München oder Tokio könnten wir uns 40 Minuten vorher nicht so unterhalten. Da wäre das nicht möglich, weil die Anspannung und die Nervosität eine ganz andere ist. Aber heute ist es ganz ohne Druck, sich für eine große Meisterschaft qualifizieren zu müssen“, erklärt Kaul.

Kaul im Fokus auf die Meisterschaften im Sommer

Und sein Ziel für den Wettkampftag? „Es ist wichtig, um zu schauen ob die Punkte, an denen wir im Winter gearbeitet haben, auch so umgesetzt werden können. Dazu bin ich auf längere Stäbe umgestiegen.“ Es gehe darum, einfach „mal einen Wettkampf machen.“ Kaul liegt eigener Auffassung nach voll im Plan, im August sind die Europameisterschaften: „Ich bin gesund und verletzungsfrei über den Winter gekommen. Das ist das wichtigste.“ 4,60 Meter hoch sprang er mit dem Stab, auf 48 Meter warf er die zwei Kilogramm schwere Scheibe. Kaul gefällt es im Bienwaldstadion: „Ich bin wirklich positiv überrascht. Die Anlage ist top, das gesamte Stadion richtig schön.“

Merle Weiß wird neue Pfalzmeisterin

Derweil stehen unter einem Pavillon die Hürdensprinterinnen nach ihrem Lauf zusammen: „Es war zwar Gegenwind, aber es hat sich noch gut angefühlt“, berichtet Merle Weiß ( TV Nußdorf), die ihren Lauf in der U18-Klasse souverän in 14,95 Sekunden gewann. 0,15 Sekunden war sie in der vergangenen Woche schneller. Das war ihre persönliche Bestleistung. Aber Weiß relativiert: „Es war auch mein erster über die 100 Meter. In der U16 waren es noch 80 Meter“, erklärt die Landauerin, die sich mit ihren ersten Metern nicht ganz zufrieden zeigt: „Ich habe das Problem, dass ich am Start langsamer bin, weil ich schlecht aus dem Startblock komme. Aber daran arbeiten wir“, gibt sich die 16-Jährige selbstbewusst.

Dennoch: Nach zwei, drei Hürden ist sie im Rhythmus und hat immer die gleiche Schrittanzahl zwischen den Hindernissen. Ihr Saisonziel: 0,1 Sekunden schneller sein als ihre persönliche Bestleistung. Das ist die Norm für die Deutschen U18-Meisterschaften. In Kandel stand zudem Kugelstoß an. Beim Sieg von Natalie Brunner ( ASV Landau) wurde Weiß Fünfte. Brunner gewann den Diskuswurf.

Südpfälzer Athleten in guter Form

Aron Tepel (ASV Landau) hat die 110-Meter-Hürden schon hinter sich. An der zweiten Hürde blieb er hängen, an den letzten zwei ebenfalls. Was geht dann in einem Athleten vor? „Am Anfang ist es relativ egal, da man noch in der Beschleunigungsphase ist“, so der 16-Jährige. Für ihn standen an diesem Tag noch Weitsprung und Diskus auf dem Programm. Er brauche Wettkampfkonstanz, in sechs Wochen stehe ein Zehnkampf in Filderstadt an.

Die Norm von 53 Metern im Speerwurf für die Deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid hat Leon Popp (TS Germersheim) abgehakt, gewann in Kandel mit Saisonbestleistung in 56,35 Meter. „Hier und da hätt es besser laufen können, ich bin aber sehr zufrieden“, so der U18-Pfalzmeister, der über fünf Meter Vorsprung hatte. Fehlender Druck im Wettkampf? „Das ist mir egal. Ich versuche, für mich gut zu sein, und nicht für andere“, erklärt er. Seine Vereinskollegen sorgten für einen sportlichen Höhepunkt: Die Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim stellte mit 41,73 Sekunden über 4x100 Meter einen neuen Rheinland-Pfalz-Rekord auf.

Weitere Sieger der Pfalzmeisterschaften

Weitere Sieger (verschiedene Altersklassen): Sebastian Hanß (TV Bad Bergzabern, Kugel), Jerome Schwager (TV Nußdorf, Diskus), Samuel Wien (TS Germersheim, Speer), Svetlana da Silva (TS Germersheim, 100 Meter), Tim und Max Müller (LG Rülzheim, 1500 Meter), Frederik Bender (TV Nußdorf, Dreisprung), Jenna Gensheimer (LG Rülzheim, 1500 Meter), Anton Seitz (TV Nußdorf, 110 Meter Hürden, Hochsprung, Weitsprung), Sylvie Bode (TSV Kandel, 800 und 1500 Meter), Finja Schwarz (TV Bad Bergzabern, 400 Meter Hürden), Emily-Caroline Kern (TV Rheinzabern, Hochsprung), Aaron Weber (TV Nußdorf, 300 Meter Hürden),