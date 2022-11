Paul-Ludwig Schnorr, Vorsitzender des Leichtathletik-Bezirks Südpfalz, hat die Vereine für Freitag, 19.30 Uhr, ins Turnerheim des TV 1861 im ASV Landau eingeladen. Ein Punkt: die Finanzierung einer Zeitmessanlage.

Herr Schnorr, was kostet so was?

Eine Zeitmessanlage, die bestenlistentaugliche Zeiten messen kann, kostet 30.000 Euro. Die Anlage, die wir wollen, ist kompatibel mit der, die im Verband im Einsatz ist.

Sie bitten die Vereine, jeder möge nach seinen Möglichkeiten etwas dazugeben. An welche Beträge denken Sie?

In Gesprächen mit einigen Vereinen bekam ich signalisiert, das 1000 bis 1500 Euro durchaus realistisch seien. Ausgehend von circa 15 Vereinen, die regelmäßig Athleten zu Bezirksmeisterschaften schicken, haben wir im Ausschuss entschieden, das Projekt anzugehen.

Sie werfen die Frage auf, wie eine gemeinsame Anschaffung rechtlich aussehen muss.

Der Bezirk Südpfalz ist rechtlich nicht selbstständig. Wir sind eine Untergliederung des Leichtathletikverbandes Pfalz. Also ist der LVP der Eigentümer einer Zeitmessanlage, dessen Anschaffung auch in seinen Händen liegt. Auch eine Spende kann nur über den LVP gehen. Der LVP müsste letztlich die Restsumme, die wir nicht mit Spenden erreichen, finanzieren. Jetzt stellt sich die Frage, wieso wir all das als Bezirk Südpfalz angehen, obwohl wir nicht Eigentümer sein werden. Bei einer Neuanschaffung könnte festgelegt werden, dass die Anlage in der Südpfalz zum Einsatz kommen und dort auch stationiert werden soll. Sie soll von den Vereinen kostenfrei genutzt werden dürfen. Und wir hätten als Bezirk eine höhere Flexibilität bei der Terminfindung für die Meisterschaften auf Bezirksebene, weil wir nicht mehr auf die Verfügbarkeit der Verbandsmessanlage achten müssten.