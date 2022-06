Über 220 Athleten starteten beim 42. Seniorensportfest des LCO Edenkoben mit Pfalzmeisterschaften im frisch sanierten Weinstraßenstadion. Jüngste Teilnehmerin war die jugendliche Lokalmatadorin Viola Gerst.

Gerst startete außer Konkurrenz, um in der Altersklasse W16 die Qualifikation im Weitsprung zu den süddeutschen Meisterschaften zu erreichen. Älteste Teilnehmer mit jeweils 86 Jahren waren Lothar Fischer von der TG Waldsee und der Badener Bernhard Bolz. Frederico Giotto reiste aus Ligure in Italien an. Bemerkenswert seine Leistungen in der Altersklasse M40: Kugelstoßen 10,38 m, Diskus 28,66 m, Weitsprung 5,64 m. Das Stadion und die Atmosphäre hätten ihn so beeindruckt, dass er im nächsten Jahr wieder dabei sein wolle, teilte Heinz Vogelgesang vom LCO mit.

Die Topleistung

Die Leistung von Olga Becker (ABC Ludwigshafen) über 80 m Hürden war die Topleistung. Mit 13,24 Sekunden erzielte sie einen neuen deutschen Rekord der Frauen W60. Sie ist auch Pfalzmeisterin im 60-Meter-Sprint. Pia Winkelblech vom TSV Kandel ist W45-Pfalzmeisterin über 5000 Meter. Richard Heil vom TV Rheinau startete in elf Disziplin. Der 70-Jährige musste quasi von Wettkampf zu Wettkampf „hetzen“.