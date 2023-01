William Lauth und Julia Maria Scherer bleiben weiterhin im Bundeskader des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV), wie der TSC Landau mitteilt. Ende des Jahres 2017 wurde das Landauer Tanzpaar erstmals in den Deutschen Bundes-Jugendkader berufen. Aufgrund ihrer nationalen und internationalen Spitzenleistungen in den darauffolgenden Jahren durften sich die beiden auch später im Jahr 2020, mit Übergang in die Erwachsenen-Klasse (Hauptgruppe), weiterhin „Bundeskaderathleten des Deutschen Tanzsportverbandes“ nennen. Mit ihrer Finalteilnahme bei den Deutschen Meisterschaften 2022 in den Standardtänzen gehören Lauth/Scherer mittlerweile nicht nur zu den sechs besten Paaren bundesweit, sondern wurden jüngst erneut für 2023 in den Bundes-B-Kader des DTV berufen. Mehrmals im Jahr werden sie daher im Leistungszentrum in Düsseldorf unter der Leitung von Standard-Bundestrainer Rüdiger Knaack trainieren.