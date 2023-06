600 Zuschauer kommen zum Benefizspiel auf die „Alm“, Guido Cantz von der Lotto-Elf überreicht Thomas Höft einen dicken Scheck. Hans-Peter Briegel bleibt bis 1 Uhr.

Bei bestem Fußballwetter besiegt die Lotto-Elf Rheinland-Pfalz die Almkicker im Benefizspiel für Thomas Höft vor 600 Zuschauern mit 12:3. Der langjährige Spieler des SV Schweigen/Rechtenbach leidet an der unheilbaren Muskelkrankheit ALS. Er versucht, durch alternative Behandlungsmethoden den Verlauf der unheilbaren Krankheit zu verlangsamen. Doch diese Therapien muss er aus eigener Tasche bezahlen. Höft konnte selbst anwesend sein, in der Halbzeit überreichte der Kölner Entertainer Guido Cantz ihm einen Scheck über 12.000 Euro.

In der ersten Hälfte hielt die regionale Auswahl gut mit, nach einer halben Stunde stand es 2:2. Marco Ulm und Ralf Stephan konnten jeweils ausgleichen. Für die nach der Pause überlegenen Promis trafen Matthias Scherz (5), Benjamin Auer (4), Alexander Bugera, Thomas Riedl und Sven Hoffmeister.

Zwei Frauen in der Lokalauswahl

Stephan, einer der besten Fußballer in der 97-jährigen Geschichte des FV Viktoria Kapsweyer, hat noch nichts verlernt. Er wirbelte im Sturm an der Seite von Bad Bergzaberns Verbandsgemeindebürgermeisterin Katrin Flory. Sie und die frühere Göcklingerin Nadine Müller waren die Frauen auf dem Platz. In der Abwehr sorgte Schaidts Spielertrainer Ersan Ucal für Sicherheit. Der 43-Jährige nahm viele Glückwünsche entgegen für die sensationelle Meisterschaft in der A-Klasse Süd und musste die Aufholjagd auf Phönix Bellheim erklären. Er sagte: „Ich habe immer an meine Jungs geglaubt. Leider gab es eben keinen Schorle in der Kabine, sonst hätte ich einfach weitergefeiert.“

Bei vielen älteren Fußballfans kam Wehmut auf. Mittelfeldregisseur Steffen Kreuter, der einen Elfmeter verschoss, prägte als Spielertrainer die sportliche Blütezeit des SV Dörrenbach. Der SVD ist von der Fußballkarte ebenso verschwunden wie seine Nachbarn SV Oberotterbach und SV Niederhorbach.

Kaltz kommt extra aus Hamburg

Das populärste Mitglied der Lotto-Elf stand an der Außenlinie und verließ die Sportanlage „Alm“ erst nachts um 1 Uhr. Hans-Peter Briegel coacht die Lotto-Elf seit neun Jahren, aktuell fiebert er der Abstiegsrelegation von Hellas Verona entgegen. Die „Walz aus der Palz“ war mit den Blau-Gelben 1985 sensationell Fußball-Meister in Italien.

Senior der Gruppe ist Manfred Kaltz. Der 70-jährige gebürtige Neuhofener war extra aus Hamburg angereist. Er verriet: „Ich komme viermal im Jahr zum Wandern wieder hierher.“ Seine Schwester wohnt in Pleisweiler.

Shuttle-Busse und Politprominenz

Die Fußballfamilie des kleinen Vereins in Rechtenbach zauberte mit 70 Helfenden eine perfekte Organisation, alles klappte. Es gab keine Schlangen an den sechs Cateringständen, für den reibungslosen Shuttleverkehr sorgten sechs Kleinbusse. „Ich bin einfach stolz auf diese Leistung“, so Mitorganisator Ralf Seebach. Landrat und Schirmherr Dietmar Seefeldt hatte Politprominenz im Schlepptau: Staatsminister Alexander Schweitzer, Ministerpräsident a. D. Kurt Beck und den Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart. Der Südpfalz-Kreisvorsitzende Karl Schlimmer leitete die Partie fehlerfrei.