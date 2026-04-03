Der „Große Preis der SÜW“ am 25. April wird, der Landrat ist sich sicher, ein Radsporttag der Superlative. Was bei der fünften Ausrichtung anders sein wird.

15.000 Euro, 1550 Teilnehmer, 149 Kilometer, 80 Polizisten: Kennzahlen des 5. Großen Preises der SÜW. „Für alle ist es anstrengend“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt und blickt in die Runde: Jean-Marc Schmitt ist da, Frederic Siebenhaar, Ralf Burkhard, Lena Klein, Patrick Lechner, Andreas Gensheimer. Björn Müller ist digital zugeschaltet. Großes steht wieder an im Landkreis und im Elsass. Der Landrat hat eingeladen. Die Pressekonferenz im Kreishaus dreht sich um den Radrennsporttag am 25. April mit Start und Ziel in Schweigen-Rechtenbach.

Mit Radsportlern aus 33 Nationen

Mit 15.000 Euro beteiligt sich der Landkreis laut Seefeldt an den Kosten des Renntages mit dem Bundesligarennen, mit Frauen-, Senioren- und mehreren Nachwuchsrennen, mit Jedermannrennen und dem Amateur- und Altersklassenrennen der Gran- Fondo-Serie für sehr Ambitionierte. Im Programmheft werden 20 Sponsoren genannt, Hauptsponsor ist wieder die Firma Handke Brunnenbau.

Das Bundesligarennen. screenshot: gp-suew.de/oho

1550 Radsportbegeisterte werden erwartet, 750 beim „Gran Fondo“, darunter 105 Belgier, 72 Niederländer, ein Neuseeländer. Menschen aus 33 Nationen treten beim einzigen deutschen Qualifikationsrennen für die Gran-Fondo-Weltmeisterschaft an. Björn Müller ist der Kopf hinter dem Wettbewerb für jedermann, der sich die 100 Kilometer lange Strecke durch malerische Weinberge und das benachbarte Elsass zutraut. In Aachen sollen es voriges Jahr knapp 1000 Teilnehmer gewesen sein. Wegen eines Gewitters über der Region durfte keiner starten. Nun der Umzug, Müller und Gensheimer sind sich einig geworden: Die einen haben die Lizenz für die deutsche Quali der weltweiten UCI-Serie mit dem Finale in Japan, die anderen haben die Infrastruktur und die Manpower, das 100-Kilometer-Rennen hier auszurichten. Gut 15 Kilometer führen durch Frankreich.

Zum zweiten Mal mit Frankreich

Der Renntag wird immer größer. Es gebe immer was Neues, sagt Gensheimer, der Vorsitzende des RV Offenbach, Organisationschef des Großen Preises und Rennkommissär, der weltweit unterwegs ist. Zum zweiten Mal sind Franzosen mit im Boot. Jean-Marc Schmitt aus Soultz-sous-Forêts verkörpert den VC Nord-Alsace und erinnert, wie schwierig das im vergangenen Jahr mit den behördlichen Genehmigungen war. Er sei erstaunt, wie gut es laufe, sagt er. Weißenburg habe gerade einen neuen Bürgermeister bekommen, „da müssen wir noch sprechen“.

Am Rande macht er auf ein Missverständnis aufmerksam, das bewirkt, dass weniger Deutsche als früher an Radrennen im Elsass teilnehmen: die Bezeichnung Elite und seine unterschiedliche Bedeutung. In Frankreich gibt es demnach Rennklassen für Elite, angefangen bei Profis, in Deutschland ist Elite ein Begriff für alle Lizenzfahrer von 23 bis 40. Meldet sich ein Amateur in Frankreich an, kann es passieren, dass er, weil auf seiner Lizenz Elite steht, in das Elite-Rennen eingeteilt wird, obwohl er ein kürzeres und langsameres Rennen fahren wollte. Aus Verärgerung kommt er nicht mehr.

Stecke des Gran-Fondo-Rennens. screenshot: GP-Suew.de

Frederic Siebenhaar ist Deutsch-Franzose und Geschäftsführer des Eurodistrikts Pamina, in dem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vereinfacht sein soll. Viele Franzosen seien in den Renntag eingebunden, sagt er. Mehrere fahren den Gran Fondo. „Wenn wir überall so weit wären in Europa, wären wir schon weiter.“

Streckenposten und Motorradstaffel

Andere Ortschaften werden diesmal tangiert. Ursächlich ist die Fahrbahnsanierung zwischen Barbelroth und B38. Lena Klein von der Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass an der Strecke in Orten 72 Stunden vorher auf Halteverbote hingewiesen wird. Sperrungen sollten geringer ausfallen als im vorigen Jahr. Demnach sind Streckenposten angehalten, Sperrungen immer wieder teilweise zu lockern. „Auch wir haben uns weiterentwickelt“, sagt Ralf Burkhard, Leiter der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, den eine Kollegin begleitet. Streckenposten sind an jeder Ampel und jeder Ausfahrt. In Rennrichtung würden zeitweise zwei, drei Autofahrer auf die Strecke gelassen, die sie bei der nächsten Gelegenheit wieder verlassen müssten. Das bedürfe Fingerspitzengefühl. 80 Polizeibeamte werden eingesetzt. Es werde immer passieren, dass Autos auf die Strecke kommen, erklärt Burkhard. Dafür sei die Motorradstaffel da. Die Polizisten an der Spitze erfassen sofort, wann es gefährlich werden könnte.

Freies Training

Patrick Lechner, aus Herxheim stammender Teammanager von Bike Aid Development (seinem SÜW-Team gehören die Startnummern 193 bis 201 im Bundesligarennen) , macht auf das freie Training mit Teamfahrern am 19. April, 11 Uhr, aufmerksam. Ab 12.06 Uhr werden am Renntag die Bundesligateams auf der Bühne am Weintor vorgestellt.

Das Bundesligarennen wird um 13.53 Uhr am Weintor gestartet. Nun wird der Renntag mit dem Gran Fondo (ab 13 Uhr) international. Landrat Seefeldt ist sich sicher: „ein Radsporttag der Superlative“.