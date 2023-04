Nach nur einem Sieg aus den jüngsten fünf Partien steht die TSG Jockgrim in der Fußball-Landesliga gegen den TuS Altleiningen (Sonntag, 15.45 Uhr) unter Druck. Die TSG hat für die nächste Runde einen neuen Torhüter.

„Wir haben alles noch selbst in der Hand. Doch jetzt müssen wir wieder punkten. Wir müssen das fehlende Matchglück nun erzwingen“, weiß Trainer Martin Kremer. Altleiningen, das sich nach der Runde aus der Landesliga zurückzieht und als erster Absteiger feststeht, hat sechs der jüngsten sieben Partien gewonnen. Die TSG hat für die kommende Spielzeit Torhüter Alexander Raih vom VfB Knielingen verpflichtet. Zuvor spielte der 20-Jährige bei den A-Junioren des TuS Knittelsheim. Weitere Spiele: SV Büchelberg - RWO Alzey, VfR Grünstadt - Viktoria Herxheim (Sa, 15 Uhr), Fortuna Billigheim-Ingenheim - Wormatia Worms II, VfB Bodenheim - SV Rülzheim (So, 15 Uhr), SV Ruchheim - FSV Offenbach (So, 16 Uhr).