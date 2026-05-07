Als großer Gewinner des letzten Wochenendes eröffnet der SV Büchelberg am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen die FG Mutterstadt den drittletzten Spieltag der Landesliga Ost.

Nach dem Derbysieg in Knittelsheim und dem Grünstadter Remis gegen Fortuna Billigheim-Ingenheim stehen beide Teams wieder punktgleich an der Spitze. SVB-Spielertrainer Kevin Apfel meint: „Jetzt haben wird es wieder in der eigenen Hand. Das ist eminent wichtig für die Köpfe und die Moral.“ Mit dem Auftritt in Knittelsheim zeigte sich sein sportlicher Leiter Daniel Ochsenreiter sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat sich gewehrt und den Kampf angenommen.“

Als kluger Schachzug erwies sich die Nominierung von zwei Integrationsfiguren. Der von der U23 hochgezogene Jonah Eckert ging keinem Zweikampf aus dem Weg und beschäftigte mit seiner Laufbereitschaft häufig mehrere Gegenspieler. Erstmals wieder in der Startelf stand Bernhard Benneter. Der reaktivierte Routinier (Jahrgang 1992) trainiert seit einigen Monaten wieder mit.

Mit geschicktem Stellungsspiel, Ruhe am Ball und intelligenter Spieleröffnung verlieh der Innenverteidiger der Defensive mehr Stabilität. Benneter kam 2017 vom SV Rülzheim zum Bienwaldclub. Er wohnt in Winden nur einen Steinwurf entfernt von Apfel, beide fahren gemeinsam zum Training. Gegen Mutterstadt muss Apfel wegen muskulären Problemen passen, der Einsatz von Daniel Kopf ist fraglich.

Ein neues Kapitel schlägt nach der Saison Marvin Kespohl auf. Der Mittelfeldspieler beginnt ein Sportmanagement-Studium in Florida und spielt künftig für das College-Team der Saint Thomas University in Miami. Den Kontakt stellte Florian Simon (TB Jahn Zeiskam) her. Kespohl: „Ich hatte fünf sehr schöne Jahre hier und möchte mich mit dem Aufstieg verabschieden.“ Sein spielender Co-Trainer Lars Ößwein hat in dieser Woche die Trainer-B-Lizenz an der Sportschule in Edenkoben bestanden.

Weitere Spiele: TSV Fortuna Billigheim/Ingenheim - TuS Neuhausen und FSV Schifferstadt - TuS Knittelsheim (beide So, 15.00 Uhr), FSV Offenbach - FC Speyer 09 (Mo, 19.30 Uhr).