Ein 13-Jähriger, der beim FCK kickt, läuft beim Leichtathletik-Landesfinale in Bad Bergzabern über 800 Meter der U14 einen großen Vorsprung heraus.

„Ich habe wieder viele junge Talente mit herausragenden Leistungen gesehen. Leichtathletik ist die Kernsportart bei Olympia und bei ,Jugend trainiert für Olympia’. Geht in die Vereine. Die brauchen euch und freuen sich auf euch“, sagte Michael Stäudt und erwähnte einige besondere Leistungen. Etwa die Leistung von Maxim Wagner.

Stäudt ist vom Bildungsministerium und ehrte nach dem Wettbewerb in Bad Bergzabern die Sieger. Wagner ist 13, aus Steinweiler und im Europa-Gymnasium Wörth. Er lief die 800 Meter in 2:23,52 Minuten.

26 Mannschaften

26 Schulmannschaften mit fast 300 Schülern kämpften bei tropischen Temperaturen um den Landessieg in den Wettkämpfen I (U20) und IV (U14). Im Wettkampf I starteten bei den Jungen vier Schulen, die Sieger aus den Regionalentscheiden und der punktbeste Zweite, bei den Mädchen drei. Im Wettkampf IV traten die jeweils zehn besten Teams aus den Vorkämpfen an.

Maxim Wagner spielt seit vergangener Saison Fußball in der C-Jugend des 1. FC Kaiserslautern. „Ich mache sonst auch noch Weitsprung, habe aber Rückenprobleme und noch Training“, sagte er. Seine Mannschaft belegte in der U14 den fünften Platz. Lehrer Malte Louis (Sport und Physik), der selbst in diversen Schulmannschaften aktiv gewesen war, betreute sie. Seine Kollegin Aline Hennig hatte ein Mädchenteam dabei.

„Leider nach hinten gefallen“

Die Mädchen belegten den siebten Platz. Hier ärgerte sich die 13-jährige Nelia Schmitz nach ihrem Weitsprung auf 4,55 Meter, der den dritten Platz in ihrer Gruppe bedeutete: „Ich bin leider nach hinten gefallen. Sonst wären es 4,80 Meter gewesen.“ Sie ist in Wörth in der Turnabteilung, will aber zur Leichtathletik wechseln und betreibt Reitsport. Über 50 Meter war sie mit 7,62 Sekunden die insgesamt Zweite. Anne Wenner sprang 4,62 Meter weit, die drittbeste Leistung.

Im Wettkampf U14 der Jungen war das Gymnasium Edenkoben dabei, das den siebten Platz erreichte. Die besten Leistungen waren die 2:37 Minuten über 800 Meter von Hannes Schneider (insgesamt 5.), 1,40 Meter im Hochsprung von Lars Kaufmann (4.) und 52 Meter von Peter Müller im Ballweitwurf. Ihn übertrafen in der anderen Gruppe Daniel Buchalik vom EGW mit 57 Metern und Felipe Morales vom Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss Mainz mit 65 Metern.

Die Kampfrichter

Ein weiterer aktiver Fußballer ist der 17-jährige Noah Jochum. Er spielt in der A-Jugend des FK Pirmasens in der Regionalliga. In Bad Bergzabern startete er für das Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens beim Speerwurf, Weitsprung und über die 800 Meter.

Gerd Dietrich, seit Januar Schulsportreferent der ADD, noch Sportfachberater und Organisationsleiter Leichtathletik und seit über 40 Jahren selbst Trainer, sprach das Problem an, jüngere Kampfrichter zu bekommen. „Sie sind oft von ihren Arbeitgebern abhängig, ob sie frei bekommen oder Urlaub nehmen müssen. Deshalb müssen wir froh sein, dass die älteren Kolleginnen und Kollegen vom Leichtathletikverband Pfalz immer wieder uns unterstützen.“

Bewundernswert ist die fast 91-jährige Rita Gotenberg aus Frankenthal, die seit über 30 Jahren zu allen Wettkämpfen mit ihrem Auto anreist und am Hochsprung für einen reibungslosen Wettkampf zuständig war. „Das macht mir immer noch viel Spaß“, sagte sie. „Ich werde doch nächste Woche erst 19.“ Der 84-jährige Gerd Nawrath aus Erpolzheim unterstützte sie.

Informatikkurs

Die vor Ort wichtige IT liegt in den Händen von Organisationsleiterin Daniela Becker, die an der Maria-Ward-Schule in Landau Informatik, Sport und Englisch unterrichtet und seit 25 Jahren Leichtathletin ist: „An den PCs habe ich acht Schülerinnen meines Informatikkurses sitzen, die diese Materie bestens beherrschen.“ Jede Mannschaft musste zu ihren bis zu zwölf Sportlern noch jeweils zwei Helfer stellen.

Ergebnisse (mit südpfälzischer Beteiligung): Jungen U14: 1. Gymnasium Römerkastell Alzey 5326 Punkte, ... 5 Europa-Gymnasium Wörth 5184, 7. Gymnasium Edenkoben 4855

Mädchen U14: 1. Megina-Gymnasium Mayen 5462, ... 7. EGW 5120.