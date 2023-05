Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In 68 Minuten haben die Frauen des ASV Landau den Tabellenzweiten der Oberliga geschlagen. Sie sind von Beginn an überlegen. Drei Persönlichkeiten bilden das Schiedsgericht. Jasmin Heinrich und Sarah Brill kommen an deren Erfahrung nicht heran, sorgen in diesem Spiel aber für die absolute Netzhoheit.

Drei Persönlichkeiten des pfälzischen Volleyballs bildeten am Sonntag das Schiedsgericht, über 100 Zuschauer waren in der BBS-Halle. Doch die Hauptdarsteller waren neun Frauen des ASV