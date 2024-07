Der Regen treibt die Spielerinnen in die Halle. Die Landauerinnen sind im Verbandsliga-Topspiel klar unterlegen. Welche Spiele knapp waren.

„Ein 2:4 nach den Einzeln wäre realistisch gewesen, bei einem 3:3 hätten wir Glück gehabt“, sagte SW Landaus Vereinstrainer Thomas Rühle nach dem verregneten Spitzenspiel in der Tennis-Verbandsliga der Frauen. Die Niederlage gegen den Oberliga-Absteiger TC Weiler war nicht zu verhindern.

Es war ein langer Sonntag. Der Regen wurde stärker, es wurden Hallenspiele. Rühle: „Auf Sand hätten wir uns wohler gefühlt.“ Gegen 19.30 Uhr sei die Mannschaft erst zum Essen beisammengesessen.

Gresova gewinnt Topspiel

Die 20 Jahre alte Ivana Gresova gewann das Topspiel gegen Annalena Noll mit 6:3, 6:2. Ana Sabikova fehlte nicht viel gegen die Französin Carmelle Vial, die 19 Jahre alte Slowakin verlor mit 4:6, 6:4, 8:10. Auf den anderen Positionen waren die Leistungsklassenunterschiede größer. Fabienne Nowak landete nach 6:3 und 5:7 mit Jil Antonia Burkardsmaier im Match-Tiebreak, den sie mit 6:10 abgab. Den ersten Satz spielte Nowak noch im Freien. Auf dem schnellen Teppich in der Halle hatte ihre Gegnerin Vorteile, ihre Fehlerquote ging nach oben. Die anderen Einzel: Sandra Grzonkowski spielte 2:6, 0:6 gegen die Schwedin Victoria Pahlett, Shana Lang unterlag der Französin Colombe Cledat-Bours 2:6, 3:6 (die beiden wollten im Freien zu Ende spielen), Taleja Bauer verlor 2:6, 1:6 gegen die Luxemburgerin Erna Brdarevic. 1:5 stand es nach den Einzeln, 1:8 nach den Doppeln. Luisa Müllich bekam einen Einsatz an der Seite von Nowak, sie verloren 2:6, 0:6 gegen Burkardsmaier/Cledat-Bours.

Das Training mit Rühle gehe in Landau normal weiter, sagte die 19-jährige Fabienne Nowak, die sich mit dem Abi in der Tasche überlegt, was sie machen will, ob sie ein Studium anfängt. Bleibt die Mannschaft zusammen? „Wir verstehen uns alle super und freuen uns auf nächstes Jahr.“ Einige würden die Mixed-Sommerrunde spielen. Ob die Slowakinnen weiter für Landau spielen, ist fraglich. Rühle: „Wir wollen den Teamspirit beibehalten, die Gespräche laufen.“ Vanessa Diehl, Alesia Laubscher, Julia Klimek und andere spielen in der zweiten Mannschaft, die in der Vierer-Pfalzliga ungeschlagen ist.