Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er könne sich an einen ähnlichen Krimi nicht erinnern, sagt Landaus Trainer Klaus Kuhn nach dem Pfalzderby in der Frauen-Oberliga gegen den TSV Speyer. Schon der erste Matchball für den ASV bringt ein kollektives Raunen in die mit 120 Zuschauern sehr gut gefüllte Berufsschulhalle. Jasmin Heinrich stimmt die Sieger-Humba an.

Was für ein unfassbares Ende des Pfalzderbys in der Volleyball-Oberliga der Frauen! Jasmin Heinrich verwandelt mit einem gar nicht mal voll getroffenen Angriffsschlag den sechsten Matchball