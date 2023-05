Der Saisonauftakt fiel klein aus. Vier ihrer Rennen fielen bei der 92. Regatta der Offenbacher RG Undine aus. Drei Rennen konnte die Delegation des Karlsruher Rheinklubs Alemannia gewinnen, darunter den Doppelzweier der Masters mit Marion Kamplade aus Landau und Claudia Ciescholka. Die 45-jährige Kamplade lief dann noch den Halbmarathon in Mainz.

Familie, Beruf, Sport – wie bekommt sie das unter einen Hut? Die Kinder seien groß, sie nutze den Freiraum, um ihn mit Sport zu füllen, erzählt Kamplade, die 2024 in Landau den Marathon zum Stadtjubiläum laufen will. In Mainz sei sie ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Nach 1:36,50 Stunden war sie im Ziel: Zweite der Altersklasse W45, Platz 22 im Gesamtklassement mit zwölf Minuten Rückstand auf die Siegerin Danielle Springfels/USA.

1000 Meter lang sind in der Regel die Regatten in der Mastersklasse. Im Doppelzweier sitzt Kamplade hinten. Sie steuert das Boot, macht Ansagen. Die Schlagzahl gibt Ciescholka vor. Was tun, wenn es nach dem eigenen Gefühl zu schnell wird? „Die Option zu sagen, du bist mir zu schnell, die hat man nicht“, sagt Kamplade. Es gebe eine Schlagzahluhr an Bord, die Schlagfrequenz, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke anzeige.

Bei der Heidelberger Regatta am 20./21. Mai haben die Karlsruher mehr Konkurrenz. Kamplade will sieben Rennen rudern: zweimal den Einer, Doppelzweier und Mixed-Doppelvierer, einmal den Mixed-Doppelzweier. In Offenbach/Main war Thiago Barretto dabei, Trainer für Masters-Rennrudern, 1989 als Ruderer der brasilianischen Nationalmannschaft südamerikanischer Vizemeister im Vierer und Achter. Die Karlsruher bereiten sich auf die Masters-EM im Juli in Oberschleißheim vor.