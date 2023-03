Was einmal geht, kann noch mal klappen: Auch bei den Weltmeisterschaften im Indoor-Rudern hat die Landauerin Marion Kamplade eine Medaille gewonnen. Die WM in Mississauga/Kanada war die erste WM, die als Hybrid-Veranstaltung ausgetragen wurde. Aus allen Teilen der Welt wurden die Teilnehmer in einem Livestream zusammengeschaltet. Kamplade (44) und Claudia Ciescholka, zwei von vier Starterinnen in Karlsruhe, traten zunächst zusammen in der Altersklasse 45 bis 49 über 2000 Meter an. Ciescholka holte sich in 7:47,5 Minuten Bronze vor Kamplade (8:03,1). Über 500 Meter am Sonntag lag Ciescholka nach 1:45,7 Minuten auf dem Silberplatz vor Kamplade, die mit 1:49,7 Minuten Bronze gewann. Die Karlsruherinnen konnten auf dem Ruderergometer ihre Erfolge von den Europameisterschaften in Paris Ende Januar fortsetzen. Gudrun Klein gewann die Entscheidung in der AK 60 - 64. Die Regattasaison kann beginnen. Wie berichtet, rudert Kamplade am liebsten frühmorgens im Rheinhafen.