Der ASV Landau Badminton hat zum Rückrundenauftakt in der Rheinland-Pfalz-Liga eine bittere Niederlage eingesteckt. Das 3:5 beim Post SV Ludwigshafen II brachte gleich vier Spiele, die in drei Sätzen verloren wurden.

Den Landauern hatte die ungewöhnlich lange, fast dreimonatige Winterpause sehr in die Karten gespielt. Erstmals konnten sie nach der vollständigen Genesung von David Schwarz in dieser Saison in Bestbesetzung antreten. Dass es ein Spiel auf Messers Schneide werden sollte, deutete sich in den ersten Spielen an. Alle drei Doppel gingen in einen entscheidenden dritten Satz. Alex Engelhardt/Schwarz verloren 9:21, 21:18, 11:21), Christian Dümler/Mark Baumann siegten 21:18, 16:21, 21:17. Kathrin Becker/Nora Behsler ärgerten sich über zwei vergebene Matchbälle und die 15:21, 21:18, 20:22-Pleite.

Dümler stellte mit einer überlegenen Vorstellung im Spitzeneinzel (21:7, 21:10) umgehend auf 2:2. Engelhardt sah in seinem Einzel wenig Land (12:21, 5:21), Schwarz merkte die fehlende Spielpraxis ab Mitte des zweiten Satzes (21:16, 12:21, 12:21). Wegweisend sollte nun das Mixed werden, Baumann/Behsler verloren mit 25:23, 13:21, 16:21. Da war der erwartet klare Sieg von Mannschaftsführerin Becker (21:14, 21:12) nicht mehr von Bedeutung. Am 11. und 12. Februar sind zwei Heimspiele in der Landauer Sporthalle West.