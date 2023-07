Ein Frauenteam der Landau Running Company (LRC) ist deutscher Mannschaftsmeister im Ultratrail.

Beim Sachsentrail in Breitenbrunn/Erzgebirge bewältigten die drei schnellsten LRC-Frauen die offiziell 75,5 Kilometer lange Strecke mit über 2100 Höhenmetern unter anderem über den Fichtelberg in der Summe in 28:38 Stunden. Das zweitplatzierte Team der LG Nord Berlin benötigte 27 Minuten länger. Die Starterinnen der LRC belegten auch gute Platzierungen in ihren Altersklassen. Iris Stern erreichte in 9:08 Stunden den zweiten Platz der Altersklasse W50. Silke Herrgen benötigte 9:37 Stunden (2. Platz W45), Julia Keck 09:52 Stunden (3. Platz, Hauptklasse). Julia Burgard komplettierte das Team, sie belegte in 10:09 Stunden den zweiten Platz der Altersklasse W30.