Eine recht kurze Angelegenheit war die Badminton-Europameisterschaft der Seniorenklassen für Brigitte Scherer und Anita Thomas vom ASV Landau.

Zuerst musste Thomas im belgischen Heusden-Zolder in der Altersklasse O45 in der Einzelkonkurrenz antreten. Gegnerin in der ersten Runde war die französische Meisterin dieser Altersklasse, Sonia Grosjean.