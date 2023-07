Nick Stein und Mika Geörger vom Turnverein im ASV Landau sind Beachvolleyball-Landesmeister. Fans, Freunde und Familie feuern die U14-Spieler in Haßloch an.

„Gut machst du das, sehr gut. Noch einmal!“, rief Viktor Voth, der 64-jährige Großvater von Mika Geörger, über das ganz Spielfeld. Der Herr stand im Schatten und war umringt von Familienangehörigen, Freunden und Trainingspartnern seines Enkels. Ihn hielt es nicht mehr auf seinem Sitzplatz. Über 50 weitere Fans feuerten die Landauer Titelfavoriten Nick Stein und Mika Geörger im Finale der Beachvolleyball-Landesmeisterschaft U14 in Haßloch frenetisch an.

Makellos

Die Stimmung schwappte offensichtlich auf das Spielfeld über, wo insbesondere Nick Stein seine Extraklasse im Beachvolleyball voll ausspielte. 15:7 und 15:4 deklassierten die beiden die Koblenzer Kontrahenten, deren drei mitgereisten Unterstützer am Ende lange Trost spenden mussten. Obwohl das Koblenzer Duo, Landesmeister in der Halle, bis ins Finale alle Spiele gewonnen hatte, kam es gegen die spezialisierten Beachvolleyballer aus Landau nie zum Zug.

Trainer Grote: 100 Prozent

Stein/Geörger hatten ein makelloses Turnier gespielt und auch in der Vorrunde gegen Teams aus Rheinhessen und Speyer keinen Satz abgegeben. Ihr Beachtrainer Falko Grote: „Beide haben 100 Prozent der Trainingsinhalte umgesetzt und taktisch sehr diszipliniert gespielt. Mika hat sich getraut, risikoreich zu spielen, und Nick hat geniale Übersicht und Spielverständnis, wie man es in diesem Alter nicht erwarten kann. So bringt er auch körperlich überlegene Gegner zur Verzweiflung. Es ist schade, dass es für diese Altersklasse noch keine deutschen Meisterschaften gibt.“

Nervosität im Griff

Dass Nick beim Beachvolleyball gereift ist und nun richtig überlegt das Spiel lenkt, bemerkte sein 81-jähriger Großvater Jürgen Böhringer, der das Spektakel still mitfiebernd auf seinem Stuhl verfolgte. Von der Nervosität der Vorjahre, die sich auch mal durch lautes Hadern bemerkbar machte, war beim Titelverteidiger des Vorjahres diesmal wenig zu sehen. Er nutzte seine Erfahrung. Sein Partner Mika Geörger, auch im nächsten Jahr noch unter 14 Jahren alt, kann 2024 versuchen, mit einem anderen Partner den Titel zu verteidigen.

Das zweite Landauer Duo, Joscha Lohkamp und Justus Grote, blieb mit dem achten Platz etwas hinter seinen Möglichkeiten.