Bei den deutschen Hochschulmeisterschaften in Frankfurt schnappte sich Dennis Schober, für die Uni Hannover startend, den Stabhochsprung-Meistertitel mit 5,10 Metern im ersten Versuch. Es ist nach 2013 sein zweiter Hochschulmeistertitel. Es ging im Finale des Wettkampfes heiß her. Zwei weitere Springer aus Köln und Bochum hatten wie Schober die 5,00 Meter im ersten Versuch übersprungen. Der Landauer rangierte auf dem zweiten Rang. Die 5,10 Meter überflog er in einem sauberen Sprung, die Konkurrenten konnten nicht zulegen. Schober verzichtete auf weitere Versuche, da er am Wochenende bei einem Meeting in Frauenfeld/Schweiz antreten will.