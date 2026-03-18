Nur zwölf Männer und Frauen fanden sich in der BBS-Halle zum Saumagen-Turnier des Fechtclubs im ASV Landau ein, ein Wettkampf um Ranglistenpunkte. Kurzerhand setzte der Ausrichter eine Marathon-Runde an, die im K.-o.-Modus entschieden wurde. Im Achtelfinale trafen die Landauer Moritz Schwarz und Rüdiger Apel, der Vorsitzende des Fechtclubs Landau, aufeinander.

Schwarz setzte sich mit 15:12 durch und traf dann im Viertelfinale auf den Erstplatzierten nach der Marathon-Runde, Thilo Liebhaber aus Frankenthal. Nach der 8:15-Niederlage stand am Ende mit dem siebten Platz eine starke Platzierung für den eigentlich in der U17 startenden Schwarz. Das Finale fochten Thilo Liebhaber und Timon Dick aus Bad Dürkheim aus (15:12 für Dick). Bei den Damen holte sich Svenja Voigt aus Zweibrücken Platz eins, gefolgt von Marilena Podgorsek aus Bad Dürkheim.

Spätzünder von zehn bis 72

Beim 18. Spätzünder-Turnier für Anfänger war mehr los gewesen. 60 Fechterinnen und Fechter zwischen zehn und 72 Jahren kämpften um die Ehre. Aus Landauer Sicht zu feiern: der dritte Platz von Leon Kleinke bei der U11, Platz eins von Constantina Plank im Florett der U13 und der erste, zweite und dritte Platz in der U15 von Jannis Kühner, Lennard Knippel und Eren Burkhart. Nicole Esse und Maya Clancy holten im Degen der U20 die Plätze eins und zwei, Jork Liebau sicherte sich im Degen der Veteranen die Silbermedaille. Fechter des CEH Hagenau, Landaus Partnerstadt, traten in den Florettwettbewerben der U20, Seniors und Veteranen an und stellten die Gesamtsieger.