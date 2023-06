Drei neue Gesichter sind im Teilnehmerfeld des Landauer Stabhochsprung-Meetings am 1. Juli auf dem Theodor-Heuss-Platz geben. Dem Meetingverantwortlichen Dennis Schober ist es gelungen, zwei Springer der französischen Spitzenklasse nach Landau zu holen. Der erst 19-jährige Anthony Ammirati hat eine Bestleistung von 5,81 Metern. Er U20-Welt- und Europameister. Mit einer um einen Zentimeter höheren Bestleistung kommt Ethan Cormont, der U23-Europameister des Jahres 2021. Carlos Pitra (5,41 m) kommt aus Portugal. Oleg Zernikel vom ASV Landau tritt am Sonntag in Mannheim an.