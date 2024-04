Klaus Horn aus Landau ist mit zwei Gesamtsiegen in die Porsche-Club-Historic-Challenge gestartet. Auf dem Hockenheimring ließ er der deutschen Konkurrenz und einem Mitstreiter aus der Schweiz in beiden Läufen keine Chance.

Der 65-jährige Kfz-Meister ging als Trainingsschnellster aus der ersten Startreihe ins erste Rennen und setzte sich an die Spitze. Nach der Safty-Car-Phase in der zweiten Runde baute er seinen Vorsprung stetig aus. „Das erste Rennen in der neuen Saison war schon anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht“, sagte der Sieger. In der Gesamtwertung hatte er einen Vorsprung von 2,528 Sekunden, in der Klassenwertung waren es 48,1 Sekunden. Das zweite Rennen war fast eine Kopie: Nach einer halben Stunde hatte er 1,166 beziehungsweise satte 1:06,613 Minuten Vorsprung.

Diesmal liegt es nur an ihm

„Ein optimaler Einstieg in die neue Saison“, freute sich Horn, der für den MSC Landau fährt, mit Erinnerungen an das vergangene Jahr. An gleicher Stätte wurde er zum Saisonauftakt gleich in der ersten Runde in einen Reifenstapel gedrückt. Er konnte das Rennen mit einem lädierten Porsche zu Ende fahren, aber es fehlten letztlich die Punkte in der Jahreswertung. Die schloss der Landauer auf Rang zwei ab. Dieses Jahr will er gewinnen: „Das Umfeld stimmt, das Fahrzeug ist in Ordnung, und so liegt es nun hauptsächlich an mir, dieses Ziel zu erreichen.“

Horn fährt einen neu aufgebauten Porsche 911 GT 3 Cup. „Eingebaut ist ein Vier-Liter-Motor, der es auf etwa 520 PS bringt. Eigentlich sind mit einer anderen Auspuffanlage ein paar PS mehr drin. Aber damit kann der Höchstwert an Geräuschen nicht mehr eingehalten werden, was von den Technischen Kommissaren streng überwacht wird“, so Klaus Horn. Schon im nächsten Rennen gingen weitere Fahrer in dieser Serie an den Start, die nicht zu unterschätzen seien.