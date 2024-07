Gleich zwei Landauer Gymnasien haben beim Landesentscheid Leichtathletik von „Jugend trainiert für Olympia“ die Fahrkarten zum Bundesfinale gewonnen.

Das Otto-Hahn-Gymnasium setzte sich in Konz in der Wettkampfklasse U18 Jungen durch, das Eduard-Spranger-Gymnasium stellte das erfolgreichste U16- Mixed-Team.

„Durch viele gute Einzelleistungen und einen tollen Team-Spirit holten wir 574 Punkte mehr als im Regionalentscheid und damit das begehrte Ticket nach Berlin“, so Regina Graw vom OHG. Günstig sei gewesen, dass der Wettkampf mit den stärkeren Disziplinen des Teams begonnen habe.

Konstantin Kugler mit zwei Bestleistungen

Konstantin Kugler sprang 6,59 Meter weit – persönliche Bestleistung –, Johan Kliche 5,67 Meter. Den Vorsprung bauten die 800-Meter-Läufer Moritz Götten (2:08,67 Minuten) und Johannes Brandherm (2:14,50) aus. 11,67 Meter von Brandherm im Kugelstoßen sowie 10,40 Meter von Tilo Müller, einem Handballspieler, der mangels geeigneter Spezialisten nach dem Regionalentscheid ins Kugelstoßen eingeführt worden war, behielten die Führung. Im 100-Meter-Sprint verbesserte Kugler mit 11,46 Sekunden abermals deutlich seine persönliche Bestleistung, gefolgt von Philip Kreusch mit sehr guten 12,02 Sekunden.

Die OHG-Athleten lagen inzwischen mit fast 200 Punkten in Führung. Euphorisiert warf Müller den Speer 43,62 Meter weit, gefolgt von Philip Kreusch mit 41,54 Metern, was den Sieg in dieser Disziplin bedeutete. In der Wackeldisziplin Hochsprung büßten Niclas Kaneke (1,72 Meter), Brandherm und Paul Lischnewski (1,60) wenige Punkte ein. In der abschließenden Staffel reichte dem OHG-Team ein zweiter Platz, um mit 8196 Punkten die Goldmedaille zu gewinnen vor dem Bischöflichen Cusanus-Gymnasium Koblenz mit 8054 Punkten.

Graw: „Jetzt sind wir alle superglücklich, dass wir vom 15. bis 19. September zusammen mit den ESG-Athleten im Bundesfinale in Berlin antreten dürfen.“

Johanna Grube punktbeste Werferin

Für das ESG sammelten Paul Gensheimer (9,67 Sekunden) und Frieda Sasse im 75-Meter-Lauf, Marty Silzle (2:08:58 Minuten, punktbeste Leistung) und Lara Silzle über 800 Meter, Anton Seitz (1,72 Meter) und Leonie Franzke im Hochsprung, Seitz (5,98 Meter) und Sasse (4,81) im Weitsprung die meisten Punkte. Im Kugelstoßen kamen Niklas Moritz (10,93 Meter) und Johanna Grube, im Ballwurf Johanna Grube (49 Meter) und Alexander Motz in die Wertung. Jessica Kioschis, Jonathan Günther, Frieda Sasse und Anton Seitz waren die schnellere 4 x 75 Meter-Staffel. Mit 7296 Punkten lag das ESG vor dem Europa-Gymnasium Wörth (7124).