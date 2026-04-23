Bei unterschidelichen Distanzen und Formaten gehen am Sonntag Hunderte Läuferinnen und Läufer beim Energie-Südwest-Cup in Landau an den Start.

Es ist eine der ältesten Laufveranstaltungen in der Pfalz: Am Sonntag gehen bei der 27. Auflage des Energie-Südwest-Cup und dem Volkslauf des TV 1861 Landau im ASV wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler an den Start. Für die Landauer Leichtathleten ist es sogar der 50. Lauf, den sie organisieren. Und die Teilnehmerzahlen in den verschiedenen Klassen steigen.

Im Jahr 1976 waren der jetzige Ehrenvorsitzende Edmund Meßmer und Jochen Wetter Initiatoren eines Volkslaufs in der Südpfalzmetropole. „Die Laufszene boomte, bundesweit wurden immer mehr Laufveranstaltungen angeboten. Viele Vereine boten Lauftreffs an“, erinnert sich der 85-jährige Jochen Wetter, der damals noch als Mehrkampftrainer fungierte.

Bären verhinderten alte Route

In den Anfangsjahren führte die Strecke vom Südpfalz-Stadion durch die Fortanlagen. Eine Runde mit kleinen Steigungen gespickt, durchaus anspruchsvoll. Ab dem 18. Lauf, 1993, erzwangen Bären eine Streckenänderung. Der Landauer Zoo wurde um ein Bärengehege erweitert, machte sich im Fort breit und vorbei war es mit der Laufstrecke. Ab 1993 liefen die Athletinnen und Athleten in den Reiterwiesen in Richtung Godramstein. In den 90er- und 2000er Jahren herrschte ein fast übergroßes Angebot an Veranstaltungen. Die größte Starterzahl über die Zehn-Kilometer-Strecken gab es beim Lauf zu Pfälzischen Volkslauf-Teammeisterschaft. Die Landauer richteten den ersten von vier Wertungsläufen für diese Meisterschaft aus und am 29. April 1990 überquerten 682 Teilnehmer die Ziellinie im Stadion.

Vereinsläufe kommen gut an

Inzwischen ist das Streckenangebot vielfältiger und besonders bei den Schülerklassen sind starke Starterfelder zu verzeichnen. Besonders bemerkt macht sich bei den Cup-Veranstaltungen die Aktion „Lauf für Deinen Verein“. Vereine aus Landau, den Stadtdörfern sowie Offenbach, Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler und Siebeldingen schicken Mitglieder auf die Strecke. Bei der Anmeldung muss der Vereinsname eingetragen werden. In welcher Kategorie der Läufer teilnimmt, das spielt keine Rolle. Wichtig ist es, dass mindestens zehn Läufer ins Ziel kommen, so erhält der Verein 15 Euro pro Läufer. Maximal können 25 Läufer pro Verein teilnehmen.

In diesem Jahr muss noch einmal die Strecke vom Vorjahr gelaufen werden. „Die Bauarbeiten zum Ausbau der B10 sind noch nicht ganz abgeschlossen. Die Baustelle, die in unserer Laufstrecke liegt, wurde noch nicht freigegeben. Wir nutzen daher wieder die 2,5-Kilometer-Runde“, erklärt Thomas Bohr vom Organisationsteam des TV 1861. jre

Der Zeitplan:

9.20 Uhr: Bambini-Lauf

9.35 Uhr: Schülerinnen

9.45 Uhr: Schüler

10 Uhr: 5 Kilometer

10.30 Uhr: 10 Kilometer

10.32 Uhr: 5 Kilometer Walking