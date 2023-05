Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sitzen drei Österreicher und ein Berliner beim Arzt. So könnte ein Witz anfangen. Konrad Laimer von RB Leipzig, der Lauterer Ben Zolinski und zwei andere Profis sind in der Reha in Landau aber selten spaßig aufgelegt, obwohl sie witzig sein können. Jeder hat seine Krankengeschichte, einer steigt nun wieder ins Mannschaftstraining ein.

Wie oft staunen Fußballprofis wie Konrad Laimer von RB Leipzig über Meldungen, die im Netz kursieren? Der 25-jährige Salzburger hat die Meldung von FCBInside „Chelsea und