„Tolles Spiel, tolle Stimmung, volle Halle und ein deutscher Sieg – rundherum gelungen!“ Das sagte Martin Kranitz, Sportdirektor des Deutschen Badminton-Verbandes, nach dem Länderspiel in Landau zu badminton.de. „Ich habe die Atmosphäre sehr genossen“, wird Bundestrainer Jonathan Søgaard zitiert. Die deutsche Auswahl besiegte die Ukraine am Dienstagabend vor gut 700 Zuschauern mit 4:1. Die Ukrainerinnen Polina Buhrova und Yevheniia Kantemyr gewannen das Damendoppel in drei Sätzen.